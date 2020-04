Artiklen: Indlagte på sygehus skal fremover testes for corona

Indlagte på sygehus skal fremover testes for corona

Alle, der indlægges i over et døgn, og beboere og ansatte på plejecentre med påvist coronasmitte skal testes.

Fremover skal alle, der ventes at blive indlagt på sygehus i mere end et døgn, testes for coronavirus.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer til sundhedsvæsenet.

Derudover skal beboere og personale på institutioner såsom bosteder og plejecentre testes, hvis der er påvist sygdommen Covid-19 hos en borger eller personalet i institutionen.

Meldingen kommer, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde sagde, at alle, der har symptomer på coronavirus fremover skal testes.

Men med de nye retningslinjer bliver der også mulighed for at begynde at teste personer, der ikke har symptomer.

Det siger Helene Bilsted Probst, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

- Med de nye retningslinjer sætter vi målrettet fokus på at undgå smittespredning i samfundet. Det gør vi ved at teste alle dem, der har symptomer på Covid-19, men derudover begynder vi også at teste personer uden symptomer, siger hun.

- Formålet er at undgå smitte af personer i særlig risiko på for eksempel plejehjem og sygehuse.

De nye retningslinjer rummer også en vision for, hvad næste skridt er i forhold til udvidet test af befolkningen.

- I den kommende tid forventer vi at udvide yderligere med test af personer, der har været i nær kontakt med én, som har fået påvist smitte med Covid-19, siger Helene Bilsted Probst.

- Derudover vil vi også se på, hvordan man regelmæssigt kan teste personalegrupper, der arbejder med sårbare borgere eller patienter.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er coronatest ikke helt så pålidelige, når man tester personer uden symptomer, som når man tester personer, der har symptomer.

Men testen kan bruges i de situationer, hvor der er en særlig risiko for smittespredning, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen udgiver senere i denne uge en opdateret vejledning til forebyggelse af smittespredning på institutioner og vil i den kommende uge udgive en beskrivelse af organisering af test af nære kontakter.