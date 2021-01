Indlæggelser med corona når 944 og slår rekord

Antallet af indlagte stiger med 59 til rekordhøje 944, og der er 23 nye dødsfald.

Positivprocenten ligger på 3,66, hvilket er en del højere end fredag, hvor den lå på 2,61.

Der er 136 på intensiv og 84 i respirator. Det er disse patienter, der er hårdest ramt af virusset.

Tallene kommer, mens Danmark er begyndt at vaccinere mod coronavirusset. Men de kommer også samtidig med, at en ny variant af corona forventes at have ramt op mod knap 800 danskere.

Denne variant er særligt smitsom. Ifølge forskere vurderes den nye virusvariant at være 50-74 procent mere smitsom end de allerede kendte virusvariationer.

Derfor har Statens Serum Institut i en risikovurdering lørdag advaret om, at der kan blive behov for flere restriktioner. Det er dog op til politikerne at beslutte.

Ligeledes har Enhedslisten krævet, at smitteopsporingen bliver bedre, og at der afsættes flere ressourcer til det formål.