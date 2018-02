Indkøb af nye eltog for 11 milliarder sendes i udbud

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at sende indkøb af nye eltog i udbud. Togene skal erstatte IC3 og IC4.

Vedligeholdelsen af de nye tog kommer producenten til at stå for, fremgår det af aftaleteksten. Det skal altså ikke længere være en opgave for DSB.

Det skal sørge for stabile tog, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Vi skal have nye og pålidelige eltog, siger ministeren.

Der skal gøres plads til omkring 150 nye eltog til en samlet pris på cirka 11 milliarder kroner.

Det glæder De Radikale.

- Stor dag for den grønne omstilling og togdriften i Danmark.

- Har netop indgået aftale om at erstatte IC3 og IC4 med nye 150 eltog til 11 milliarder, som virker, er billigere i drift og forurener mindre, skriver De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, på Twitter.

De skandaleramte IC4-tog forventes udfaset og skrottet midt i 2020'erne, mens IC3 udfases med udgangen af 2027.

Ole Birk Olesen siger, at der har været stor fokus på ikke at gentage IC4-skandalen.

- Derfor skal vi ud og have et tog, der i forvejen kører på europæiske strækninger.

- Aftalen tager ikke stilling til, hvem der skal køre på de nye banestrækninger, siger ministeren.

Hos Dansk Industri er der tilfredshed med aftalen.

- Beslutningen om indkøb af nye tog er en helt nødvendig beslutning. Aftalen varsler nye og bedre tider for togtrafikken i Danmark, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport, i en skriftlig kommentar.

- Vi har brug for et pålideligt og effektiv togsystem i Danmark. At vi så også får eltog og dermed en mindre forurening, er et stort plus.

- Det afgørende er dog, at pendlerne kan se frem til, at der nu endelig sker noget, siger Michael Svane.