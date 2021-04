Indimellem løber det løbsk for kongen

Alligevel kom det som en overraskelse for mange, da kong Carl Gustaf ved juletid kritiserede regeringen og myndighederne for at have svigtet befolkningen under coronakrisen.

Svenskerne har haft fem årtier til at vænne sig til, at deres konge kan være mere direkte end diplomatisk.

- Vi har fejlet, lød det i et tv-interview.

På det tidspunkt havde virusset kostet flere end 7000 svenskere livet.

- Jeg mener, at det er mislykkedes for os at redde liv under pandemien. Det svenske folk har lidt kolossalt under meget svære forhold.

Måske sagde kongen, der fylder 75 år 30. april, bare det, som andre tænker. I hvert fald slap han for videre postyr.

Anderledes galt er det gået før. Som da han i 2004, efter et besøg i Brunei, udtalte sig begejstret om den daværende enehersker, Haji Hassanal Bolkiah.

Eller da han i 1980 kritiserede den nye svenske grundlov, som fratog hans søn, Carl Philip, kronprinstitlen og gjorde storesøster Victoria til tronarving.

En opgave, som ifølge kongen var for "tung" for en pige.

Måske han havde tænkt sig om en ekstra gang, hvis han havde vidst, hvor populær Victoria ville blive. Mange svenskere ser gerne den 43-årige kronprinsesse og hendes mand, prins Daniel, som regentpar.

Selv blev Carl Gustaf, der er fætter til den danske dronning, konge i en alder af bare 27.

Hans far, arveprins Gustav Adolf, omkom i en flyulykke i 1947, så da farfar, Gustaf 6. Adolf, døde i 1974, stod den unge prins først for.

To år tidligere havde han mødt Silvia Sommerlath ved De Olympiske Lege i München, hvor han var gæst og hun værtinde.

Som kongen selv har udtrykt det, så sagde det bare "klik", da han blev præsenteret for den smukke kvinde med rødder i Tyskland og Brasilien.

Men der skulle gå fire år, før de kunne gøre deres forhold officielt, for Gustaf Adolf VI var af den mening, at kongelige skulle gifte sig med kongelige.

Derfor kunne parret først efter hans død sige ja til hinanden i 1976.

Året efter blev de forældre til kronprinsesse Victoria, og siden fulgte prins Carl Philip og prinsesse Madeleine.

Ægteskabet kom ud i et voldsomt stormvejr i 2010, efter at kongen i en bog "Den modvillige monark" blev beskyldt for utroskab og for at frekventere kriminelle miljøer.

For at gyde olie på vandene gav han et interview til det svenske nyhedsbureau TT, men det kørte af sporet, da han ville have journalisten til at definere, hvad "letpåklædt" var.

Efterfølgende er der faldet ro over kongefamilien, som i løbet af ganske få år er blevet udvidet med otte børnebørn.

Kronprinsesse Victoria har en pige og en dreng, prinsesse Madeleine to piger og en dreng, og prins Philip har tre drenge.

Om de alle skal være med til at fejre deres bedstefar, oplyser det svenske kongehus ikke.

Kun at der på grund af den aktuelle situation med corona ingen stor fest bliver.

Kongen vil i stedet sammen med dronning Silvia modtage en mindre skare gratulanter på det Kungliga slot i Stockholm.