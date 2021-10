Indiens premierminister besøger Danmark næste år

- Jeg er meget, meget stolt af, at du har accepteret min invitation til at besøge Danmark og København, lyder det fra den danske statsminister henvendt til Modi.

- Jeg er sikker på, at Indien har et kæmpe potentiale. Jeg ser frem til at forsætte vores samarbejde, siger Mette Frederiksen.

Hun er i disse dage på besøg i landet i det, der bliver set som det sidste skridt i en "fuldkommen normalisering" af forholdet mellem Danmark og Indien.

Ved den officielle velkomst på paladset i hovedstaden New Delhi kaldte den danske statsminister Indien for "en tæt partner for Danmark".

- Vi ser en ambitiøs indisk regering, når det kommer til at tage ansvar for den grønne omstilling både i Indien og globalt, sagde hun.

Besøget er en kulmination på et årtis diplomatisk udglatning, som har været nødvendig oven på Niels Holck-sagen.

I december 1995 var Niels Holck - under dæknavnet Kim Peter Davy - med til at nedkaste flere ton våben i den indiske provins Vestbengal.

Efterfølgende blev Niels Holck og hans samarbejdspartnere tvunget til at lande i Indien, hvor alle undtagen Niels Holck blev idømt livsvarigt fængsel.

I 1996 lykkes det Niels Holck at flygte til Danmark.

Siden 2003 har Indien officielt krævet Holck udleveret. Men både by- og landsret har afgjort, at han ikke kan udleveres på grund af forholdene i indiske fængsler og risikoen for, at han vil blive udsat for tortur.

Det skabte stor vrede i Indien og medførte efterfølgende et indisk boykot af Danmark.

I 2016 tøede stemningen en smule op, og i 2017 kunne en dansk minister besøge landet.

I 2018 blev det dansk-indiske samarbejde genstartet. Her kom det samtidigt frem, at Danmark arbejder i et "retligt spor" på at få Niels Holck udleveret.

To år senere i 2020 indgik Danmark og Indien et grønt partnerskab. Det kom samtidig frem, at der arbejdes på et "safe house" i Indien, hvor Niels Holck vil kunne sidde i varetægt under en retssag.

Den danske statsminister er den første udenlandske regeringsleder, som Modi tager imod, siden coronapandemien brød ud.