Indien vil lære af grønne danske løsninger

- Vi ønsker også at blive grønnere igen, siger Subrahmanyam Jaishankar.

- Og i forhold til det mener vi, at Danmark er en meget unik samarbejdspartner, fordi I har styrker og erfaringer og en bedste praksis, som er enormt hjælpsom for et land som Indien på dette tidspunkt i landets udvikling, siger han.

Indiens udenrigsminister talte tidligere lørdag med ledere fra blandt andet Mærsk-koncernen, Grundfos, der er verdens største producent af pumper, samt Vestas, der er førende inden for vindmøller.

Indien satser blandt andet på at øge brugen af vedvarende energi, herunder vindenergi.

Indien er efter Kina og USA det land i verden, der er den største udleder af drivhusgasser.

Danmark og Indien indgik sidste år et grønt strategisk partnerskab.

Det skal være med til at åbne dørene for danske virksomheder i Indien og samtidig forsyne inderne med bæredygtige løsninger.

- I dag er vi blevet enige om formelt at indlede et samarbejde på sundhedsområdet og inden for vind og vand, siger Jeppe Kofod.

- Danske virksomheder kan komme med vigtige bidrag og skabe muligheder inden for vind, energieffektivitet, vand, grønne brændstoffer for bare at nævne nogle områder, siger han.

Danmark og Indien har lavet en femårig handlingsplan med 11 punkter for det strategiske partnerskab.

Det gælder inden for områder som energi og klimaforandringer, fødevarer og landbrug samt maritimt samarbejde.

Subrahmanyam Jaishankar er den første indiske udenrigsminister i 20 år, der besøger Danmark.

Forholdet mellem Danmark og Indien er i de seneste år tøet mere og mere op, efter at inderne lagde Danmark på køl i nogle år.

Det skyldtes sagen om Niels Holck, som i 1995 var med til at levere våben til en oprørsgruppe i Indien.

Indien mente, at det var støtte til terrorister og krævede uden held at få Niels Holck udleveret til retsforfølgelse. For cirka ti år siden afbrød landet de diplomatiske forbindelser til Danmark.

Siden har skiftende danske regeringer arbejdet for at forbedre forholdet, også set i lyset af, at Indien er et potentielt stort eksportmarked for danske virksomheder.

Sidste år var Indien det 21. største eksportmarked for Danmark med en samlet eksportindtægt på 13,2 milliarder kroner. Det svarer til én procent af Danmarks samlede eksportindtægter.