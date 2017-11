Indfødsretsprøve krævede viden om kvindefodbold

Torsdag har håbefulde personer med ønsket om at blive dansk statsborger svedt over 40 spørgsmål, der har testet deres viden om Danmark på kryds og tværs.

For eksempel blev deltagerne spurgt til, hvor gamle danske kvinder bliver, hvor gamle danske kvinder er i gennemsnit, når de får deres første barn, og hvornår det blev tilladt i Danmark at få en abort.

Også det danske landshold i kvindefodbold, skal der svares på spørgsmål om.

Men spørgsmålene i prøven breder sig også ud over alt fra dansk historie, det danske monarki, Folketinget og generelle samfundsforhold.

Også viden om geografiske forhold og dansk kulturhistorie er påkrævet.

Et spørgsmål lyder blandt andet, "Hvor stor en del af Danmark er i dag opdyrket landbrugsland?", mens et andet lyder "Hvad var August Bournonville kendt for?".

Også spørgsmål om politiske forhold, som antallet af danske regioner, hvilken rolle ombudsmanden har, og hvad strukturreformen i 2007 gik ud på, er en del af prøven.

Indfødsretsprøven har tidligere været særdeles omdiskuteret og er blevet kritiseret for at være for svær.

Deltagerne skal svare rigtigt på 32 af de 40 spørgsmål, der allerede har tre svarmuligheder.

Prøven finder sted to gange årligt på landets sprogcentre - i juni og november.

Ved torsdagens prøve var 3693 personer tilmeldt.

Ved prøven i juni slap hver anden igennem nåleøjet og havde svaret rigtigt på nok spørgsmål.