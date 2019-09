Inddrivelse af gæld forsinkes igen-igen

Det kommer til at tage år, før inddrivelsen af gæld virker, advarer skatteminister efter kritik fra Rigsrevisionen. Tilliden lider et knæk, mener professor.

Der er nemlig risiko for, at det nye system til inddrivelse af gæld først er fuldt funktionsdygtigt om mere end et år. Det konkluderede Rigsrevisionen torsdag i en beretning.

Der er efterhånden ikke meget andet at gøre end at ryste på hovedet. Ubetalte bøder, afgifter og andre former for gæld til det offentlige risikerer at ligge hengemt endnu længere end før antaget.

