Imponerende karriere i medicinens verden

Således var hun den første kvindelige professor inden for det farmaceutiske område i Danmark, ligesom hun blev den første kvindelige dekan ved Det Lægevidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Eva Steiness, der fylder 80 år 4. oktober, er uddannet læge fra Aarhus Universitet, og dermed fulgte hun i sin slægts fodspor. Både far og farfar var læger.

Hendes interesse for lægemidler begyndte allerede under studiet, hvor hun forskede i den psykiske lidelse skizofreni.

Som færdiguddannet fik hun ansættelse på Rigshospitalet i København, og siden blev hun underviser af medicinstuderende på Københavns Universitet.

Fra 1982 bestred hun posten som dekan, inden hun i 1985 blev professor i klinisk farmakologi på Aarhus Universitet.

Men det er i medicinalindustrien, navnet Eva Steiness for alvor er kendt.

I 1989 tog hun et karriereskifte af de store, da hun sagde ja til et tilbud fra Lundbeck om at blive forskningsdirektør.

- På det tidspunkt var den private industri en paria, og hvis man søgte ind der, var man en paria. Industrien var profitmageri, har Eva Steiness for nylig fortalt til mediet MedWatch.

Selv blev hun en af hovedkræfterne bag selskabets storsælgende lægemiddel, antidepressivet Cipramil, der senere banede vej for Lundbecks børsnotering og for hende personligt titel af koncerndirektør.

Igen som første kvinde på posten.

Men i 1998 var det pludselig slut. Eva Steiness blev fyret efter uenigheder med daværende topchef Erik Sprunk-Jansen.

I udkastet til pressemeddelelsen om afgangen hed det, at hun nu ville koncentrere sig om familien. Men Eva Steiness fik det fjernet, for selskabet skulle ikke slippe af sted med, at hun skulle hjem til kødgryderne.

Og sådan kom det heller ikke til at gå, for i stedet grundlagde hun den bioteknologiske koncern Zealand Pharmaceuticals.

I 2007 kom det igen til et overraskende farvel, da koncernens bestyrelse afskedigede hende. Selv har Eva Steiness kaldt sig verdensmester i at blive afskediget, og den erfaring bruger hun til gavn for andre, der oplever det samme.

- Når jeg har hørt om nogen, som er blevet afskediget, har jeg taget kontakt til dem. Jeg har lyttet til deres vrede over at blive hældt ud med badevandet, har hun sagt til MedWatch.

Sine egne lussinger har hun for længst lagt bag sig. Siden 2011 har hun været administrerende direktør i det norske biotekselskab Serodus, der blandt andet forsker i medicin til diabetikere.

Eva Steiness er mor til tre døtre, som hun blev alene med i 1980, da hendes mand, overlæge Ib Steiness, døde.

Hun bor i Hellerup og har feriebolig på Ærø.