Imam fra Exitcirklen vil ikke politianmelde Khader

Folketingsmedlem Naser Khader (K) skal ikke forvente at blive politianmeldt af imam og leder af Exitcirklen Sherin Khankan, som hævder, at Khader har forsøgt at presse hende til tavshed med gamle private billeder af hende.

Det oplyser Khankans advokat til Ekstra Bladet.

- Min klient ønsker kun én ting, og det er fred. Privat og professionelt. Hun får ikke nogen selvstændig tilfredsstillelse af at se Naser Khader blive dømt for overtrædelser af straffeloven, skriver Poul Hauch Fenger i en skriftlig kommentar.

Khader og Khankan har ifølge sidstnævnte haft et forhold i en kort periode i 1999 - hvilket flere kilder forleden bekræftede over for Berlingske. Det var i denne tid, Khankan sendte billeder af "dyb personlig og privat karakter" til Khader.

I en privat besked, som Khader sendte til Khankan forrige torsdag, og som Berlingske og Ekstra Bladet har set, skriver han blandt andet:

- Jeg fandt en hel del i kassen i går, blandt andet fotos vi tog sammen i Lund i år 2000 og et modelfoto, du sendte til mig i 1999. Gider du holde op med at lyve?

En juraprofessor vurderer over for Berlingske, at Khaders besked er på kant med straffeloven, blandt andet fordi det er i strid med straffelovens paragraf 264 d at videregive dybt personlige og private billeder.

Sammen med Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (V) har Naser Khader forsøgt at stoppe en satspuljebevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen, der arbejder med psykisk vold mod kvinder og æresrelaterede konflikter.

I en fælles mail har de tre politikere beskyldt Khankan for at forsvare stening og piskeslag som straf for utroskab.

Beskyldninger, hun har afvist. I den sag er advokat Poul Hauch Fenger ved at udfærdige en stævning mod de tre for injurier.