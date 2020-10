Ild hærgede restaurant i forlystelsespark

En brand er torsdag aften brudt ud i en restaurant i Djurs Sommerland, oplyser politiet.

Ilden opstod i udsugningen, men udviklede sig, og politiet forventer, at bygningen brænder helt ned.

Ingen mennesker er kommet noget til, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Alarmen om brand i Pirate's Food Market indløb lidt før klokken 19. Ilden udviklede sig, og flammerne fik fat tagkonstruktionen.

Adskillige brandbiler blev sendt til stedet, og Beredskab og Sikkerhed oplyser ifølge Lokalavisen Aarhus, at man har fået assistance fra tre lokalstationer og fra frivillige.

Djurs Sommerland, der ligger i Nimtofte, lukker klokken 18, og derfor var der ingen gæster tilbage i parken, da brandvæsenet rykkede ud.

En af parkens ejere, Henrik B. Nielsen, siger torsdag aften til TV2 Østjylland, at han håber, at man på trods af branden kan åbne for gæster fredag

I øvrigt blev forlystelsesparken også i maj 2016 ramt af en brand. Dengang gik det ud over cafeteriet, som udbrændte.