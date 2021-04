Ikkevestlige unge gifter sig senere og uddanner sig mere

En ny rapport fra Rockwool Fonden viser, at danskere med ikkevestlig baggrund bliver gift markant senere end for 25 år siden.

Spørger man Anika Liversage, som forsker i etniske minoriteter i ved Vive, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skal en stor del af grunden findes i en længere opholdstid i Danmark.

- Dengang man kom herop, videreførte man praksisser fra oprindelseslande. Eksempelvis fra landsbyer i Tyrkiet, hvor man normalt blev gift som 18-20-årig, siger hun.

I Danmark begynder man også at uddanne sig mere. Simpelthen fordi der er mulighed for det, fortæller hun.

- Uddannelse er med til at udskyde tidspunktet for ægteskab. Man får nogle helt andre veje i voksenlivet, siger hun og henviser til, at i stedet for, at kvinder først og fremmest skulle gifte sig og have børn, blev det pludseligt også vigtigt at uddanne sig og klare sig godt i det samfund, de bor i.

- I det øjeblik, du har en længere uddannelse, end dine forældre nogensinde er kommet i nærheden af, kan du sige og gøre ting på andre måder, end hvis du ingen uddannelse har, siger Anika Liversage.

Undersøgelsen fra Rockwool Fonden viser også, at folk med ikkevestlig baggrund i højere grad bliver gift med folk, der er vokset op i Danmark end tilfældet var i 1994.

I 1994 var ni ud af ti ægtefæller blandt 29-32 årige gift med personer med ikkevestlig baggrund, der var opvokset i udlandet. I 2018 var tallet tre ud af ti.

Strammere regler på familiesammenføringsområdet har spillet ind. Og så er udvalget af potentielle ægtefæller i Danmark blevet større, fortæller Liversage.

- Regler om familiesammenføring har gjort det væsentligt vanskeligere at få ægtefæller herop fra oprindelseslande, end det var i 1990'erne. Men udviklingen over tid har også gjort, at der er flere at vælge imellem. Det er nemmere at finde en partner i Danmark med en tilsvarende baggrund som en selv, siger hun.