Ikkereligiøs ceremoni udelukket fra officielt åbningsprogram

Selv om begge ceremonier er åbne for de folkevalgte, har kun den kirkelige en plads i det officielle program.

Humanistisk samfund har nemlig fået afslag på at få en plads til sin ceremoni i programmet.

Traditionen med gudstjenesten går tilbage til 1848, kirken har en grundlovssikret særstilling til staten, og derfor har åbningsgudstjenesten en særlig plads i det officielle åbningsprogram.

Sådan lyder begrundelsen i et afslagsbrev fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Men det undrer forperson i Humanistisk Samfund, Lone Ree Milkær.

- Det synes jeg, er en underlig begrundelse. Der bliver ikke færre rettigheder til nogle, bare fordi man giver nogle rettigheder til andre.

- Det bør være på tide, at Danmark, som i andre sammenhænge siger, at vi er en sekulær stat, åbner for, at man kan have højtideligheder og ceremonier på andre måder, siger Lone Ree Milkær.

Hun understreger, at det er vigtigt for foreningen, at ceremonien bliver anerkendt på linje med den kirkelige.

Humanistisk Samfund har afholdt en ikkereligiøs åbningsceremoni hvert år siden 2018. Det er første gang, foreningen søger om at blive en del af Folketingets åbningsprogram.

Og det bliver ikke en kamp, foreningen slipper, siger Lone Ree Milkær.

Henrik Dam Kristensen kommer dog ikke til at ændre sin beslutning.

- Det er fint, at der bliver tilbudt alternativer - det tager folketingsmedlemmerne imod, som de har lyst til - men Folketingets åbning er en årelang tradition, og det fastholder jeg.

- Den officielle del ligger fast, og det har jeg tænkt mig, at den skal fortsætte med at gøre, siger han.

15 folketingsmedlemmer har i år tilmeldt sig ceremonien, der finder sted på Johan Borups Højskole ved Frederiksholms kanal.

Det er færre end de seneste år, hvor omkring 20 medlemmer har været forbi.

De to arrangementer foregår forskudt, så politikerne kan nå begge, hvis de ønsker det.