Ikke længere en faldende epidemi - kontakttal stiger til 1,1

Der er ikke længere et fald i coronaepidemien i Danmark. Epidemien er nu stabil eller svagt stigende. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet er opgjort til 1,1. Det vurderes altså, at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre, og epidemien vokser.

Tallet er behæftet med usikkerhed. Men ifølge ministeren indikerer andre nøgletal også, at faldet i epidemien er stoppet.

Kontakttallet blev i sidste uge opgjort til 0,7, hvilket betød, at ti smittede i snit smittede syv andre. Her var epidemien altså aftagende.

Tirsdagens smittetal viser, at yderligere 457 personer har fået besked om, at de er smittet med covid-19. Det er det højeste antal i de daglige smittetal i 18 dage.

I perioden har der dog været stor variation i, hvor mange test der dagligt er kommet svar på. Det reelle smittetal kan altså godt have været højere, men bare ikke opdaget i test.

- Vigtigst (er det, red.) at indlæggelsestallene er lave, og at stadig flere revaccineres, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Tirsdag morgen var 93 coronasmittede indlagt på landets hospitaler. Det er to færre end et døgn tidligere. Antallet har været under 100 i cirka halvanden uge.

Det hidtil højeste antal indlagte med covid-19 var 4. januar. Her var 964 smittede indlagt på landets hospitaler.

Plejehjemsbeboere og borgere med særlig nedsat immunforsvar kan få et tredje stik med en coronavaccine for at få boostet deres vaccination.

I alt har knap 64.500 personer nu fået et tredje stik med en vaccine. Det svarer til 1,1 procent af befolkningen.

Kontakttallet - der altså er beregnet til 1,1 - er en beregning af, hvordan smitten med coronavirus spreder sig i samfundet.

Kontakttallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden.

Tallet bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronapandemien udvikler sig i samfundet.