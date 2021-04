Ikke-folkevalgt kvinde bliver grønlandsk sundhedsminister

Fordelingen af mænd og kvinder har været et centralt spørgsmål for Naleraq. Men regeringspartiet fik ikke valgt én eneste kvinde ind i parlamentet ved det grønlandske valg i starten af april.

- Det er meget vigtigt for os i Naleraq, at der er kvinder blandt os. Blandt dem, der er valgt ind for vores parti, er der kun mænd.

- Vi vil udnytte muligheden og indsætte en kvinde. Vi oplever, at kvinder kan være tilbageholdende, selv om de har evnerne.

- Når man er udelukkende mænd, ved vi, at mænds empatiske evner i forhold til sociale og andre forhold ofte kan være meget anderledes end kvinders. Det er derfor meget vigtigt for os, at der er kvinder blandt os, siger Hans Enoksen, der er partiformand.

Han bliver formand for parlamentet.

Partiet får to ministerposter i den nye regering. Den ene går til Pele Broberg, der blev valgt ved valget og bliver udenrigsminister.

Den anden går til Fencker, der har en faglig baggrund i departementet for Sundhed. Hun er 42 år, har en HD i organisation og ledelse og har indtil nu været afdelingschef i forfatningskommissionen.

Selv om hun ikke stillede op ved valget, er hun glad for, at hun fik tilbudt stillingen.

Hun mener ikke, at man negligerer hendes faglighed ved at gøre hendes køn til et parameter.

- Sådan ser jeg ikke på det. Mine kvalifikationer er i orden. Jeg går ud fra, at de også har valgt mig, fordi jeg har fagligheden på plads både politisk og fagligt, siger hun til KNR.

Der var fire kvinder blandt de 30 kandidater, der stillede op til den folkevalgte forsamling for Naleraq. Men ingen af dem blev valgt ind.

Naleraq er med fire mandater en del af regeringen med det ledende parti Inuit Ataqatigiit, der fik 12 mandater og kan danne regering for bare anden gang siden selvstyret i 1979.

De nye medlemmer af Naalakkersuisut, regeringen, skal formelt godkendes af det Inatsisartut, parlamentet, på torsdag.