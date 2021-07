Igen er der kastet sten mod danske biler i Sverige

Der er igen kastet sten mod danske biler i det sydlige Sverige. Mandag aften fik svensk politi to anmeldelser fra bilister om, at de var blevet ramt.

Det skriver det svenske medie SVT.

Den ene episode fandt sted på motorvejsstrækningen E65 mellem Ystad og Skurup, hvor en bil nær Ystad blev ramt på forruden af flere mindre sten. Politiet rykkede ud for at optage rapport, afhøre bilisten og søge efter spor nær gerningsstedet.

Det betegnes som en sag om hærværk og at forvolde fare for andre.

Tidligere på dagen blev en anden bil på danske nummerplader ramt, men det skete på hovedvej 11 nær Sjöbo. Hovedvejen ligger en smule mere nordligt end E65 og strækker sig fra Simrishamn i øst til Malmø i vest.

- Så vidt jeg ved, er det første tilfælde i Sjöbo. Det er bekymrende, men svært at vide om det handler om de samme personer som på E65, siger Johan Sandelin fra politiet i Sjöbo til SVT.

Kvinden bag rattet i bilen på hovedvej 11 har til politiet fortalt, at hun så nogle unge mennesker i vejkanten, og de skulle angiveligt have kastet sten, som landede på bilens motorhjelm, hvor de efterlod mærker.

Med de nye anmeldelser er der 110 sager om stenkast mod hovedsageligt danskregistrerede biler på de sydsvenske veje siden april. Det oplyser politikommissær Ewa Gun-Westford til B.T.

Alle undtagen to har fundet sted på E65, som ofte bruges af danskere, der skal til den bornholmske by Rønne via færge fra Ystad. Et tilfælde er sket på E6, der også ligger i det sydlige Sverige, mens det sidste er mandagens anmeldelse fra hovedvej 11.

Svensk politi har tidligere oplyst, at i omkring fem procent af tilfældene er det biler på svenske nummerplader, der er blevet ramt.

Politiet har undervejs i efterforskningen haft en specialtrænet hund ude for at søge efter spor, og der har været en helikopter og droner i luften i håb om at opklare sagen.

Endnu er ingen anholdt eller mistænkt for de mange stenkast.

I sidste uge blev en særlig afdeling hos politiet tilkaldt. Det er gerningsmandsprofilgruppen, som hører under svensk politis nationale operative afdeling.

Den hjælper landets politikredse i sager om alvorlig voldskriminalitet. Foruden erfarne betjente består gruppen af kriminalteknikere, adfærdsforskere, retspsykiatere og retsmedicinere, fremgår det af svensk politis hjemmeside.