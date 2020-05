Idrætsorganisationer vil åbne for kontaktsport udendørs

- Den frivillige foreningsidræt er utrolig vigtig for danskernes fysiske og mentale velvære.

- Derfor er det vigtigt at få gang i idrætten igen. I første gang den udendørs idræt både med og uden kropskontakt, siger DIF-formand Niels Nygaard.

Opfordringen er afleveret til partilederne og regeringen, som senere onsdag forhandler om, hvordan næste fase af genåbningen af Danmark skal tage sig ud.

Det er især børn og unge, som har brug for igen at spille eksempelvis fodbold med kammeraterne, lyder det.

- Børn og unge savner deres fællesskaber, som er en helt afgørende del af et godt ungdomsliv. Derfor er det vigtigt, at udendørsidrætten prioriteres højt i en gradvis åbning af samfundet, siger DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

Statens Serum Institut har forud for de politiske forhandlinger onsdag udgivet en ny rapport.

Heri vurderer seruminstituttet, at der kan åbnes yderligere for samfundet, uden at coronasmitten i Danmark løber løbsk.

Det understreges i rapporten, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningerne, og at forventningen afhænger af, om befolkningen bliver ved med at holde afstand og have god hygiejne.

I rapporten bliver der blandt andet peget på, at der kan åbnes for professionel idræt uden tilskuere. Men der er ikke regnet på, hvad konsekvenserne af udendørsidræt med kropskontakt vil være.

De danske idrætsforeninger har for et par uger siden fået lov til så småt at åbne for udendørsaktiviteter uden kropskontakt.

Det tæller eksempelvis tennis og golf. Et krav er, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndigheder overholdes.