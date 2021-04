Idrætsforeninger mister 89.000 medlemmer i corona-år

DGI og DIF mistede samlet 89.613 medlemmer, fremgår det af en pressemeddelelse fra DIF.

Ifølge DGI-formand Charlotte Bach Thomassen er det eksempelvis den store usikkerhed om, hvorvidt man har kunnet komme til idræt, der har fået de mange tusinder til at melde sig ud.

- Der er ingen tvivl om, at der har været forældre til børn, der har tænkt, at så melder vi ikke børnene ind i år. Og selvfølgelig har der også været voksne medlemmer, der har tænkt, at det her er ikke holdbart, og har fundet noget andet at give sig til, siger hun.

DGI og DIF har efter det store frafald sammenlagt 2.216.675 medlemmer. Tallet er renset for, at flere er medlem af begge organisationer. Det svarer til, at medlemstallet er faldet med næsten fire procent.

Idrætsforeninger er i høj grad båret af frivillige, og deres indsats er selvsagt også blevet ramt af de mange frafaldne medlemmer.

- Det har haft stor betydning for den frivillige skare, at vi har haft en så lang pause. Det er til den daglige træning og arrangementer, at vi rekrutterer nye frivillige. Og det er hele den foreningsdrift, som jo skal passes og plejes, som skal sættes på skinner, siger Charlotte Bach Thomsen.

Formand i DIF Niels Nygaard kalder de faldende tal for bekymrende for "både vores fysiske, mentale og sociale sundhed".

- Nu skal vi sætte al kraft ind på, at børn, unge og voksne vender tilbage til aktive fællesskaber, udtaler han i meddelelsen.

Ifølge Charlotte Bach Thomsen har danskerne overordnet haft et faldende aktivitetsniveau i løbet af det seneste år på grund af coronakrisen.

- Når man ikke har et hold, der står og venter på en, og man ikke har den motivationsfaktor, det er at mødes i fællesskab, som er en stærk del af mange danskeres fritidsliv, så falder vi tilbage i sofaen. Og det sætter sig i vores trivsel generelt, siger hun.

Nu handler det ifølge DGI om at få genåbningen af landet til at forløbe planmæssigt, så medlemmerne igen kan søge tilbage til foreningerne.

DGI opfordrer til, at foreningerne genoptager aktiviteter, så snart genåbningen tillader det, og at man så vidt muligt forsøger at forlænge aktiviteterne, så medlemmerne ikke går glip af noget.