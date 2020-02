Idealistisk tusindkunstner på egne veje

Gabriel modtog for godt ti år siden den store svenske Polar Music Prize på en million kroner. For at være en "megafon for det globale samfund og dets mest uforfærdede kritiker." Hans kunst præsenterer os for verdensmusik i ordets mest meningsfyldte betydning, lød det.

Det begyndte i det legendariske britiske band Genesis, som Peter Gabriel i 1967 var med til at stifte.

Med ham som forgrundsfigur blev Genesis i 1970'erne en af Englands mest populære rockgrupper.

Gabriel skrev tekst og musik. Han skabte også gruppens sceneshows. De var snarere farvestrålende teater end klassiske rockkoncerter. Gabriel selv dukkede gerne op forklædt som solsikke eller iført et rævehoved.

Han forlod Genesis i 1975 for at blive solist. De følgende år udsendte han fire soloalbums med samme titel, "Peter Gabriel".

Et af dem rummer klassikeren "Biko". En ni minutter lang sang om mordet på det sydafrikanske antiapartheid-ikon Stephen Biko.

I 1986 toppede han USA-hitlisten med det dansante monsterhit "Sledgehammer". Videoversionen på MTV viste nye veje for samspillet mellem musik, tekst og det visuelle.

Et andet hit fra samme album var "Don't Give Up" - i hyperfølsom duet med en anden ener og multikunstner, Kate Bush.

Filmmusik mestrer han også og har modtaget både Cannes-palmer og Grammy for "The Last Temptation of Christ" og "Birdie".

Allerede i 1982 tog han for alvor springet fra kun at være rockmusiker til at være aktivist, inspirator, videopioner og innovator i udforskningen af multimediets muligheder.

Han stod bag Womad-festival (World Of Music And Dance), stiftede pladeselskabet Real World og fik status som den idealistiske populærkulturs tusindkunstner. Han har arbejdet intenst for udbredelsen af fremmede kulturer og vist stort socialt engagement.

Der blev til gengæld med tiden længere mellem pladerne fra den nu tyndhårede og gråsprængte kunstner.

Men blandt de senere og vellykkede udspil fra Gabriels hånd regnes "Scratch my back" med radikalt anderledes indspilninger af andre kendte kunstneres numre samt "New Blood" med tidligere Gabriel-numre genindspillet med stort symfoniorkester.