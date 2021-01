Ida Auken forlader Radikale og skifter til Socialdemokratiet

Folketingsmedlem Ida Auken, der har været sygemeldt siden april, skifter fra De Radikale til Socialdemokratiet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Til Ritzau bekræfter Ida Auken, at hun vender tilbage til sit job i Folketinget med det samme.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ser frem til at få Ida Auken med på holdet.

- Jeg er glad for, at Ida Auken har valgt at blive en del af Socialdemokratiet. Ida er en erfaren og utrolig dygtig politiker.

- Hun har de seneste mange år brugt sit politiske liv på at kæmpe for klimaet og miljøet. En kamp, vi deler i Socialdemokratiet. Jeg glæder mig derfor også over, at vi i dag kan byde Ida varmt velkommen i vores folketingsgruppe, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Hun er det andet medlem af folketingsgruppen, som De Radikale mister på kort tid.

For få dage siden meldte Jens Rohde sig ud. Han er i øjeblikket løsgænger - og altså ikke tilknyttet noget parti. Men dermed har De Radikale altså mistet to mandater i denne uge.

Auken-navnet er ganske velkendt i Socialdemokratiet. Ida Aukens onkel, afdøde Svend Auken, er tidligere formand for Socialdemokratiet.

Ida Auken har foruden De Radikale også tidligere siddet i Folketinget for SF. Socialdemokratiet bliver dermed Ida Aukens tredje parti. Hun er tidligere miljøminister for SF.

Hun har under sin sygemelding holdt sig ude af offentlighedens søgelys. Men Ida Auken meldte sig lige pludselig på banen sidste år i forbindelse med krænkelsessagerne mod den tidligere radikale leder Morten Østergaard. Og hun langede ud efter Sofie Carsten Nielsen, som overtog lederskabet efter Østergaard.

Ida Auken beskyldte blandt andet Sofie Carsten Nielsen for at have dækket over en krænkelse begået af Østergaard på Folkemødet i 2017.

Det afviste Sofie Carsten Nielsen, der beskyldte Ida Auken for at destabilisere partiet.

Herefter tog flere medlemmer dog Auken i forsvar, blandt andre Rohde, og der blev derfor indkaldt til krisemøde i folketingsgruppen. Hvorefter der var fred i rækkerne igen. Men nu er Ida Auken altså fortid i De Radikale.