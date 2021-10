ISS anklages efter rengøringsmands død

Efter en undersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet har anklagemyndigheden besluttet at rejse tiltale mod arbejdsgiveren.

Bødekravet er 160.000 kroner og er beregnet ud fra faste takster, oplyser senioranklager Rikke Hald i Nordsjællands Politi.

- Vores opfattelse er, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og herunder at medarbejderen ikke var tilstrækkeligt instrueret om, hvordan han skulle krydse sporet, siger hun om baggrunden for, at sagen er rejst.

ISS nægter sig skyldig, og der er indkaldt flere vidner til et retsmøde på fredag.

Ikke bare Arbejdstilsynet rykkede ud til Farum Station efter påkørslen. Også Havarikommissionen forsøgte at klarlægge forløbet.

Medarbejderen havde været ansat i ISS i fire et halvt år, og heraf havde han de sidste tre år arbejdet ved Farum Station, kan man læse i en rapport fra Havarikommissionen.

Den senere omkomne havde sammen med en kollega netop forladt en opholdsstue og skulle over sporet for at rengøre tog, da ulykken skete.

De gik dog ikke over sporet sammen. Den ene gik i forvejen, fordi den anden skulle på toilettet. Den overlevende hørte et skrig, fremgår det af rapporten.

Her står også, at Havarikommissionen mener, at den påkørte havde den fornødne uddannelse til færdsel i og ved sporet.

Imidlertid mener Arbejdstilsynet og anklagemyndigheden altså, at arbejdsmiljøloven er overtrådt.

Rengøringsmedarbejderen blev 39 år.