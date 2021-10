IS-kvinder bag tremmer adskilles fra børnene

Håbet fra kvinderne og deres advokater har været, at de kunne fængsles under særlige vilkår, hvor de kunne tilbringe mere tid med deres børn end den halve time om ugen, en varetægtsfængsling giver mulighed for.

Det har retten afvist. Mødrene, der er sigtet for at støtte Islamisk Stat og uden tilladelse at have opholdt sig i konfliktzoner i Syrien, bliver altså adskilt fra deres børn.

Og endnu vides meget lidt om, hvad børnenes tilstand er, og hvad der skal ske med dem nu. Men ifølge Red Barnet er de medtagne.

- Man skal huske på, at børnene er alvorligt skadet af tiden i lejren. De er voldsomt syge - både fysisk og psykisk.

- De her børn har brug for ro, stabilitet og trygge mennesker omkring sig og brug for hjælp til at komme videre, siger Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær.

Det står klart, at danske myndigheder har forberedt en lang række støttende tiltag for dem, og det arbejde foregår i kommunerne.

Børnene er mellem 2 og 14 år gamle. De skal have "specialiseret hjælp", men får ifølge Socialstyrelsen ikke særbehandling.

- De 14 børn skal integreres i det danske samfund. De skal have et børneliv med tryghed og skolegang og ro i fremtiden.

- Men de kommer ikke til at få en særlig behandling hverken med positivt eller negativt fortegn, sagde Socialstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen, på et pressemøde torsdag.

Myndighederne vil gerne sige, at både børn og mødre har glædet sig til at komme til Danmark, men også har været nervøse for, hvad der skal ske.

Sociale myndigheder stod klar i forskellige kommuner til at tage imod de 14 børn, da de ankom.

Kvinderne og deres børn ankom til Danmark omkring klokken 03.00 onsdag nat. Her fik de ifølge Rigspolitiet noget at spise og drikke, og blev alle testet for covid-19.

Flere børn kan være på vej. Det kræver dog, at mødrene indvilger i det. Det har de indtil videre ikke gjort.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) kan der ikke blive tale om at hente flere forældre.

De har, siger statsministeren, vendt Danmark ryggen.

- Vi har tilbudt at evakuere børnene. Men det er forældrenes beslutning, hvis ikke vi får lov til at hjælpe dem.

Prisen for at tilslutte sig en terrororganisation er fængsel i flere år. For eksempel blev en kvinde så sent som i august idømt fængsel i fem år, fordi hun opholdt sig hos Islamisk Stat. Opholdet varede i to år og ni måneder.

Børnene har siddet i fangelejrene i al-Roj og al-Hol i det nordøstlige Syrien.

Mødrene var frivilligt rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS). Siden IS blev slået tilbage, har de opholdt sig i lejrene, som er kontrolleret af kurderne i den nordlige del af Syrien.

Evakueringen er sket med assistance fra USA og i tæt samarbejde med Tyskland.