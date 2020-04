I spidsen for en verdensomspændende sekt

Torsdag den 30. april fylder han 60 år efter mere end et halvt liv som gejstlig leder af den kontroversielle blanding af religion og selvhjælpsfirma.

Hans forældre var katolikker, men familien konverterede, da Miscavige som barn angiveligt blev mirakuløst kureret for alvorlig astma af en scientolog.

Allerede som teenager blev han en af Scientology-stifter L. Ron Hubbards betroede.

Da Hubbard døde i 1986, tog Miscavige tøjlerne.

Han var primus motor, da Scientology vandt årtiers krig med USA's skattevæsen om bevægelsens status som skattefritaget.

David Miscaviges titel er bestyrelsesformand i Scientologys Religious Technology Center, der står værn om Hubbards tanker og værker.

Men ulig de fleste topledere holder Miscavige sig langt fra rampelyset: ingen interviews og ganske få offentlige optrædener de seneste årtier.

Medierne interesserer sig ellers jævnligt for den lukkede organisation. Gennem tiden har de afsløret mere og mindre grove forseelser begået af Scientology-topfolk.

Time Magazine beskrev i 1991 den dengang hurtigtvoksende religion som "en enormt profitabel verdensomspændende gangsterlignende organisation".

Den overlevede ifølge bladet "ved brug af trusler mod medlemmer og kritikere på mafialignende manér".

Senere fulgte The New Yorker op. Magasinets kilder kom med anklager om vold og ydmygende afstraffelser under David Miscaviges lederskab.

Andre afhoppere har jævnligt bidraget med skrækhistorier fra religionen - eller snarere sekten.

David Miscavige afstår hver gang fra at udtale sig.

Han mødte sin kone, Shelly Miscavige, gennem religionen. Men hun er ikke blevet set offentligt siden 2007 og er omsvirret af rygter.

Hans egen far, Ron, forlod Scientology i 2012. Siden skrev han en bog om sønnens angiveligt brutale ledelsesstil.

Heller ikke de sager har fået Miscavige til at åbne munden.