I mange år var hun naturens stemme i Danmark

Naturen har hele livet stået biolog Ella Maria Bisschop-Larsens hjerte nær. Fra 2006 til 2018 kæmpede hun for den som præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun kæmpede for at genoprette søer, bevare frie, vilde kyster, frede naturområder og meget mere.

Onsdag den 10. februar fylder hun 70 år.

Ella Maria Bisschop-Larsen fremhæver i dag især sammenholdet i foreningen, som det, der betød mest for hende.

- Det er ikke én mands arbejde, det er fællesskabsfølelsen og troen på, vi sammen er stærke, der har gjort kampen værd for mig, siger hun.

Da hun i 2018 valgte at stoppe som præsident i naturfredningsforeningen, var det blandt andet fordi, hun længtes efter at bruge naturen endnu mere.

I et langt arbejdsliv havde hun siddet inde og kigget ud gennem ruden på den natur, hun kæmpede for, men ikke selv haft så meget tid til at komme ud og nyde.

Derfor prioriterer hun i dag at komme ud i naturen hver eneste dag.

- Jeg nyder den fulde frihed over mit liv til alt det, jeg havde svært ved at nå, da jeg var aktiv og havde et travlt arbejdsliv.

- Jeg har et stort behov for at være ude. Opleve, at vejret og årstiderne skifter. Se på havørne. Ride på islænderheste. Jeg går ture hver dag og gerne lange ture med min mand og hund, når de vil med, fortæller hun.

Bisschop-Larsen er uddannet cand.scient i biologi fra Københavns Universitet. I en periode var hun ansat i Miljøstyrelsen og efterfølgende en periode i det daværende Fyns Amt med ansvar for miljøtilsynet.

Engagementet i Danmarks Naturfredningsforening og kampen for naturen har hun dog langt fra sluppet.

I dag er hun stadig aktiv i foreningen og sidder i en lokalbestyrelse i Svendborg. Her kæmper hun fortsat for at frede områder og påvirke klimadagsordenen.

Hun bor med sin mand omgivet af natur på en gård på Sydfyn. Det er hendes forældres gård, som parret købte for over 30 år siden.

Her har de både dyr og afgrøder og bruger meget tid på at være selvforsynende.

Den runde fødselsdag skal fejres med den nærmeste familie - børn, børnebørn og svigerbørn. Men i hold og fordelt over flere dage på grund af coronasituationen.

Det var ellers drømmen at holde en stor fødselsdagsfest med både naboer og familie fra nær og fjern.

Men den fejring må vente. Og så er det planen, at det skal være en stor, dobbelt 70-års havefest på gården. Ella Maria Bisschop-Larsens mand fyldte nemlig 70 år i fjor.