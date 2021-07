I koncertsale kender musikerne deres plads

Forestil dig, at du sidder i en koncertsal, og et stort symfoniorkester begynder at spille.

- Opsætningen er ikke altid den samme, fortæller Jens Hesselager, lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

- Men der er en standardopsætning, som er vokset ud af strygeorkestret med nogle blæsere. Typisk sidder strygerne i en halvcirkel rundt om dirigenten. Så er der blæsere bagved i forskellige sektioner.

- Typisk er førsteviolingruppen umiddelbart forrest til venstre, da de ofte spiller melodien og det, man mest skal høre. Derfor skal de være tættest på publikum, siger han.

Instrumenterne står dog ikke nødvendigvis altid på den samme måde, forklarer Michael Fjeldsøe, professor i musikvidenskab på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet:

- Kan man sige, at det er den ideelle opstilling? Nej, det, man kan spørge om, er: "Hvad er det for et ideal, den opstilling svarer til?". Det er et ideal, der handler om at få klangen til at blende sammen så godt som muligt, så man får en stor fælles orkesterklang, hvor der ikke er noget, som skiller sig ud.

Michael Fjeldsøe siger samtidig, at det er praktisk, at orkesteret stort set altid sidder på den samme måde, fordi der er mange dirigenter, der dirigerer alle mulige forskellige orkestre.

Hvis vi rejser 300 år tilbage i tiden til begyndelsen af 1700-tallet, havde dirigenten en helt anden rolle. Her spillede dirigenten cembalo, som er et strengeinstrument, der var klaverets forgænger. Han sad i scenens midte med strygere rundt omkring sig.

Siden kom der to valdhorn og to træblæsere til.

Tilføjelsen af det tredje lag i orkestret med tunge messinginstrumenter, såsom basuner, kan vi datere helt præcist til Beethovens Skæbnesymfoni fra 1808.

Beethoven stod også for, at der kom udvidelser i slagtøjssektionen, hvor der kom triangel med. På samme tidspunkt blev orkestret så stort, at man ikke kunne se dirigenten til sidst.

- Derfor bliver dirigentpodiet også indført, hvor dirigenten stod oprejst og slog ud i luften i stedet for selv at spille, fortæller Søren Schauser, lektor i musikhistorie ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Designet af lydoplevelsen førte i 1960'erne også til, at symfoniorkestre i nogle koncertsale blev placeret i midten med publikum siddende hele vejen rundt om.

Man ser dog fortsat oftest, at symfoniorkestre spiller i en sal med form som en skotøjsæske.

- Det smarte ved det her og grunden til, at systemet også har overlevet, er, at det akustisk er en smart ting.

- Hvis man i stedet havde stillet de nye instrumenter i klassen allerforrest, havde man ikke kunnet høre andet. Hvis der kun sad trompeter foran og strygere bagved, ville man aldrig høre strygerne, siger Søren Schauser.