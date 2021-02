En gris er ikke noget helt dårligt bud på, hvor mennesker er i fødekæden, for vi spiser alt, ligesom grisen. Et andet bud er dog en bjørn, mener en biolog. (Arkivfoto)

I fødekæden er du på niveau med en bjørn

Vores teknologi gør, at vi har hævet vores niveau i fødekæden - eller fødenettene. Uden teknologi er det svært at komme på højde med ansjosen eller huskatten.

Der er vist ikke nogen tvivl om, at mennesket sidder godt i det, hvis vi sammenligner os med andre arter. Måske for godt, for vi har en slem tendens til at tage al pladsen og udrydde de andre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her