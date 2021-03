Forsvaret har i længere tid arbejdet med at tiltrække flere kvinder til værnepligten. Her er det til Forsvarets Informationsdag i 2020. (Arkivfoto)

I flyvevåbnet har ligestillingen fået vinger

I et af de tre værn, flyvevåbnet, består et nyt hold værnepligtige af lige dele mænd og kvinder. En temperaturmåling på, hvor Forsvaret står, siger minister.

Helt præcist mødte 57 kvinder og 57 mænd op til værnepligten på Flyvestation Karup 1. marts, og det er et "stort skridt på vejen" mod at få mere ligestilling ind i Forsvaret, lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S).

For første gang er halvdelen af et hold værnepligtige i flyvevåbnet nemlig kvinder.

