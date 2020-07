I flere kommuner skal ansatte på botilbud dele visirer

Selv om seruminstitut kalder det hensigtsmæssigt at have personligt visir, skal ansatte i flere kommuner dele.

I flere kommuner deler ansatte på botilbud visirer, selv om Statens Serum Institut (SSI) har kaldt det hensigtsmæssigt, at visirerne er personlige.

Det skriver DR på baggrund af en rundspørge til landets kommuner. 95 ud af 98 har svaret.

Trods SSI's anbefaling må kommunerne selv vurdere, om deres ansatte skal dele visirer eller have hvert deres.

I 78 ud af landets 98 kommuner deler de ansatte ikke visirer. Tre kommuner har ikke svaret på spørgsmålet, mens fem har oplyst, at de ikke har botilbud.

De resterende 12 kommuner i rundspørgen deler i større eller mindre grad visirer, fremgår det af undersøgelsen.

En af de kommuner, hvor der bliver delt visirer, er Assens. Her oplyser Carsten Petterson, der er leder for socialområdet, at visirerne bliver gjort rene, inden en ny person tager det på.

- Den type flergangsvisirer, som vi har, kan og bliver anvendt af flere forskellige medarbejdere - og derfor er der også udarbejdet en brugs- og rengøringsvejledning, skriver han i en mail til DR.

Visirer skal beskytte mod, at personale og beboere smitte hinanden med coronavirus.

Derfor finder professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet det uhensigtsmæssigt, at visirer bliver delt.

- Det havde været rart, hvis man (SSI, red.) frarådede deling af visirer, når flere kommuner fortolker anbefalingerne, som de gør. Der er ingen tvivl om, at smitterisikoen bliver større, hvis man deler visirer, siger han til DR.

Generelt bør folk holde en meters afstand til hinanden i det offentlige rum for at mindske risikoen for at sprede coronasmitte i befolkningen, anbefaler Sundhedsstyrelsen.

Der er dog situationer, hvor nær kontakt ikke kan undgås - eksempelvis i plejesektoren.

Der skal den ansatte bruge ansigtsvisir og/eller mundbind, hvis opgaven indebærer, at man har sit ansigt tæt på en andens i mere end 15 minutter på én gang eller mange korterevarende gange i løbet af dagen.

Brian Kristensen, der er overlæge ved SSI, har tidligere sagt, at selv om det anbefales at have eget visir, fraråder seruminstituttet ikke, at ansatte deler.

Hvis visirer deles, stiller det dog større krav til de ansattes rengøring af visirerne, påpegede han.

Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at svare på DR's spørgsmål.