I andres skygge hentede han store triumfer

24. maj passerer ekscykelrytteren 50 år.

Rytteren med det appetitvækkende efternavn kom i starten af 90'erne ind på det hollandske TVM-hold, hvor han blev holdkammerat med landsmanden Jesper Skibby.

Alsidigheden var en af Bo Hamburgers stærke sider. Derfor kunne han være med fremme i mange forskellige løb.

Sejren på 8. etape af Tour de France i 1994 og en samlet 20.-plads i klassementet gav store løfter. Alligevel skulle der gå tre år, før han igen markerede sig på en af de helt store scener.

VM-sølvet i 1997 i spanske San Sebastian blev startskuddet til Hamburgers bedste periode som rytter.

Han fløj afsted i 1998 med en sejr i klassikeren Fleche Wallonne og kronede sommeren med en dag i den gule førertrøje i selveste Tour de France.

En DM-titel og en etapesejr i Paris-Nice i 2000 blev de sidste store triumfer for Hamburger, som ved årtusindskiftet kom til det danske CSC-hold. Her blev derouten indledt.

En positiv dopingtest førte i 2001 til en fyreseddel, og selv om han efterfølgende blev renset af retssystemet grundet fejl i testningen, var karrierens efterår sat ind.

Kun hold uden for verdenstoppen ville skrive kontrakt med ham, og i 2006 stoppede han karrieren.

I sin selvbiografi året efter indrømmede han, som så mange af sine danske kolleger fra 90'erne, at have brugt doping. Nye test af gamle prøver viste i øvrigt, at han testede positiv for epo under Touren allerede i 1998. Dengang kunne test bare ikke fange eposynderne.

Siden karrierestoppet har Bo Hamburger blandt andet haft et malerfirma og en cykelforretning. Han har også haft forskellige jobs som sportsdirektør - men stadig i skyggen af Bjarne Riis.