I årevis har indvandringsprøve været sværere tilladt

Udlændinge, der har søgt om familiesammenføring, og religiøse forkyndere, der har søgt om forlænget ophold i Danmark, kan være blevet afvist af myndighederne på et forkert grundlag.

Det viser sig nemlig, at en sprog- og vidensprøve i årevis har været sværere, end loven tillod.

Prøven har siden 2010 været et krav for, at religiøse forkyndere kan få forlænget deres ophold i Danmark.

Og i halvandet år fra 2010 til 2012 var den samme prøve også et af kravene for at blive ægtefællesammenført hertil.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet vurderer overfor Jyllands-Posten, at der har været tale om en ulovlig praksis. Og at sagen er "alvorlig og indgribende" for de berørte borgere.

Fejlen blev ifølge Jyllands-Posten opdaget, da Folketinget ville hæve prøvens sproglige niveau. Her viste det sig, at dele af prøven allerede var så svær, som politikerne ønskede. Til gengæld var den i strid med loven.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet har 27 religiøse forkyndere fået afslag på forlænget ophold, fordi de dumpede prøven.

Ministeriet kan ikke umiddelbart oplyse til Jyllands-Posten, hvor mange ansøgere om ægtefællesammenføring der kan være berørt af fejlen. Men i den periode, hvor prøven blev brugt, fik over 800 personer afslag.

I organisationen Ægteskab Uden Grænser siger seniorrådgiver Kim Pedersen Nyberg til Jyllands-Posten, at han er fortørnet over, at afgørelser med stor betydning for borgere i årevis har hvilet på et forkert grundlag, uden det blev opdaget.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) kalder sagen "meget beklagelig", men han vil ikke love at genoptage de sager, som fejlen berører. Det siger han til Jyllands-Posten.

Det møder kritik fra De Radikale og Enhedslisten.

- Selvfølgelig skal sagerne genoptages. Reglerne er blevet administreret forkert, siger udlændingeordfører Rosa Lund (EL) til Jyllands-Posten.