I Havdrup, der ligger mellem Køge og Roskilde, holdt man gudstjenester, hvor alle coronaretningslinjer blev overholdt. Alligevel spredte smitte med coronavirus sig. I løbet af en uge var 32 smittede. Heraf seks ud af ni medarbejdere i kirken, inklusiv præst Kristine Stricker Hestbech. Hun har siden talt for at lukke kirkerne til jul. (Arkivfoto)

I år bliver Jesus født de særeste steder

Sådan kunne Shubiduas julehymne "Den Himmelblå" omskrives i år. For denne 24. december, hvor danskernes interesse for kirken og gudstjenester ellers normalt slår alle rekorder, er intet, som det plejer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her