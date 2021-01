I Folketinget med Nordjylland som fast base

Det var i Aalborg, at hun blev sproglig student og senere tog en etårig HH, inden hun læste og færdiggjorde en cand.merc.jur. på Aalborg Universitet.

Anne Honoré Østergaard lavede frivilligt arbejde for blandt andet Muskelsvindfonden, men hun indså senere, at hun ville gå ind i politik for at kunne gøre en endnu større forskel.

I 2013 blev hun valgt til byrådet i Aalborg Kommune, hvor hun stadig sidder og blandt andet er næstformand for Familie- og Socialudvalget.

Sideløbende arbejdede hun som erhvervsjurist hos Skat, og hun blev senere underviser på Erhvervsakademi Dania og adjunkt på Professionshøjskolen UCN i Aalborg.

I 2016 tog hun skridtet videre mod Folketinget, da hun blev valgt som Venstres kandidat i Mariagerfjordkredsen.

Forrige år blev hun så for første gang valgt ind i Folketinget, da hun med 4104 personlige stemmer snuppede det femte og sidste Venstre-mandat i Nordjyllands Storkreds.

I Folketinget er hun Venstres arbejdsmiljøordfører samt forbrugerordfører og afbureaukratiseringsordfører.

Med mere end ti års erfaring fra ansættelse på statslige arbejdspladser har Anne Honoré Østergaard det som en af sine mærkesager at arbejde for mindre bureaukrati.

I september sidste år var hun blandt de politikere, der kritiserede regeringens coronarestriktioner, fordi de med kort varsel betød, at blandt andet bryllupper blev aflyst eller skulle omarrangeres med meget kort varsel.

Anne Honoré Østergaard har siden barneårene været meget hesteinteresseret, en interesse hun har den dag i dag, med en særlig forkærlighed for islandske heste.

Privat er hun samlevende med Claus, og parret bor i Nørresundby.