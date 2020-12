I 38 kommuner lukkes svømmehaller og fitnesscentre indtil januar

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter indendørs som eksempelvis idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre skal holde lukket i 38 kommuner.

Også kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket. Det gælder eksempelvis for teatre, museer, biografer og biblioteker.

På biblioteker er der dog en undtagelse ved udlån og aflevering af bøger til undervisnings- og forskningsbrug.

Forlystelsesparker, zoologiske haver og akvarier skal ligeledes holde indendørsarealer lukket.

De nye restriktioner gælder fra onsdag 9. december og foreløbig frem til 3. januar 2021 og fremgår af Sundhedsministeriets hjemmeside.

De nye tiltag bakkes op af idrætsorganisationen DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

- Vi har forståelse for myndighedernes tiltag, men vi skal fortsat have stor fokus på folkesundheden og den mentale trivsel, som naturligvis lider under restriktionerne, siger hun.

Charlotte Bach Thomassen påpeger, at DGI fortsætter arbejdet med at hjælpe i alt 6400 danske idrætsforeninger.

På et pressemøde mandag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at de berørte erhverv "selvfølgelig" vil blive omfattet af hjælpepakker.

Den professionelle idræt rammes ikke af de nye restriktioner, og der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer.

Restriktionerne indføres på grund af stigende coronasmitte i flere danske kommuner.

Statsminister Mette Frederiksen siger på pressemødet mandag, at der ikke er garanti for, at der ikke kan komme flere restriktioner.