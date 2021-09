Justitsministeren siger i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at han håber, at Folketingets partier til være med til at finde den nødvendige finansiering til Kriminalforsorgen. (Arkivfoto)

I 2025 kan danske fængsler mangle 1000 pladser

I 2025 kan de danske fængsler komme til at mangle 1000 flere pladser.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et internt forhandlingsnotat fra de igangværende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi, som avisen har fået indsigt i.

I notatet fremgår det, at fængslerne risikerer at have 5250 indsatte i 2025, mens der kun forventes at være 4222 pladser til rådighed.

Det betyder, at fængslerne vil skulle udnytte mere end 120 procent af deres kapacitet.

Avisen skriver, at den forventede stigning skyldes strafskærpelser i forbindelse med coronarelateret kriminalitet og strukturelle forhold, når politiet eksempelvis får flere penge, og dermed har flere ressourcer til at pågribe kriminelle.

Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet, siger til Jyllands-Posten, at både den aktuelle situation og prognosen er uden fortilfælde.

- Vi har aldrig været færre fængselsbetjente, haft så mange fanger og stået med sådan en prognose, som vi gør nu. Jeg har ikke ansvaret for driften, men jeg kan godt sige, at jeg aner ikke, hvad vi skal gøre, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i et skriftligt svar til avisen, at alle, der har fulgt udviklingen, kan se, at Kriminalforsorgen står et svært sted.

- Hvis vi ikke gør noget, vil der mangle et meget stort antal pladser i Kriminalforsorgen i de kommende år. Derfor er det regeringens klare ambition for den kommende flerårsaftale, at kapaciteten i vores fængsler udvides, og at der sættes målrettet ind for at styrke fastholdelse og rekruttering af fængselsbetjente.

- Det er en stor opgave, der skal løftes. Og det er ikke gratis. Derfor har jeg en forhåbning om, at partierne på Christiansborg tager ansvaret på deres skuldre og bidrager til at finde den finansiering, der skal til.

SF's retsordfører Karina Lorentzen er åbne for, at man etablerer nye udslusningsfængsler, hvor fanger, der er vej til at blive løsladt, kan komme hen, når der er et halvt år til, at de skal løslades.

Venstre, Konservative og Radikale Venstre taler om øget brug af fodlænke som et tiltag, der vil kunne hjælpe her og nu.

Dansk Folkeparti mener, at det er en oplagt løsning at sørge for, at udvisningsdømte kommer til at afsone i deres hjemland.