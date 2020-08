Hyperkapitalist, filantrop og hadeobjekt

Den tidligere valutaspekulant og nuværende storfilantrop er nemlig blevet et yndet hadeobjekt for alverdens nationalister og konservative.

Det er ikke så lidt, milliardæren George Soros, der den 12. august fylder 90 år, udsættes for.

En af de værste anklager går på, at han skulle være nazist. En kende ironisk, da hans jødiske familie på første hånd oplevede nazisternes hærgen i fødelandet Ungarn.

De tog navneskift fra Schwartz til Soros og skaffede falske dokumenter for at skjule sig som kristne.

Efter krigen flyttede George Soros til England og uddannede sig i filosofi på London School of Economics.

Efter endt uddannelse grundlagde han en karriere som børshandler, som førte ham til New York i USA. Her stiftede han i 70'erne sit første investeringsfirma, og flere kom til med tiden.

Gennem årtierne byggede han med sine investeringer - og spekulation - i valuta og aktier en enorm formue.

Han var en benhård kapitalist og blev i 1992 lagt for had som manden, der tvang det britiske pund i knæ ved at spekulere voldsomt imod valutaen.

Storbritannien blev svækket og tvunget til at trække sig fra den europæiske fastkurspolitik. Soros selv tjente over en milliard dollar.

I 1997 spekulerede Soros mod Thailands baht og Malaysias ringgit, og økonomer verden over har efterfølgende beskyldt Soros for at bidrage til den asiatiske finanskrise, der sendte millioner af mennesker ud i fattigdom.

Men 00'erne præsenterede helt andre målsætninger for den aldrende spekulant.

George Soros er en fortaler for det åbne samfund, både i økonomisk forstand, men også socialt. Bekæmpelse af kommunismelignende samfund, som det han selv flygtede fra efter Anden Verdenskrig, blev en stor motivation for Soros.

Soros grundlagde Open Society Foundations og har ifølge New York Times gennem årene flyttet mere end 30 milliarder dollar af sin formue til fondene. De penge fordeles ud på indsatser, der skal fremme demokrati, uddannelse, videnskab og sundhed verden over.

Det har samtidig gjort ham til et hadeobjekt.

I sit hjemland har den nationalkonservative regering udråbt Soros til en fjende af staten, fordi han med fonden og et universitet i Budapest har arbejdet for liberale politikker.

Og i USA, hvor Soros bor i dag, er milliardæren også blevet en magnet for især højrefløjens vrede.

Han har doneret penge til politikere fra Demokraterne, og det har fået modstandere til at tegne et billede af ham som en dukkefører, der styrer begivenhederne fra afstand.

Yderliggående republikanere og konspirationsteoretikere mener, at han som jødisk finansmand må være opsat på at undergave det etablerede hvide, kristne samfund.

Selv præsident Donald Trump har tweetet anklager om, at George Soros finansierede demonstrationer imod ham.

Det er endnu en påstand, der hyppigt bliver fremsat, og som aldrig er blevet bevist. Men som formentlig vil fortsætte med at cirkulere, så længe Soros er symbolet på progressiv politik.

Privat er George Soros gift for tredje gang og har fem børn.