Hvis Danmark sender syrere hjem: Østrig lader sig gerne inspirere

- Hvis Danmark kan finde en løsning på at sende flygtninge tilbage til Syrien, vil det også være en god løsning for os.

Pressemødet blev holdt sammen med integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

Karl Nehammer mener, at det vil være positivt for både Danmark og for Østrig, hvis det kan lade sig gøre at sende syriske flygtninge, der ikke længere har brug for midlertidig beskyttelse, tilbage.

Men hvis det skal lade sige gøre, skal forholdene i Syrien forbedres, da det vil gøre det mere holdbart at sende de syriske flygtninge tilbage, mener han.

Det er en opgave, som han ønsker at løse sammen med den danske regering.

På pressemødet blev der særligt fokuseret på de to regeringers ønske om at oprette et asylcenter udenfor EU. Både den danske og den østrigske regering er enige om, at det vil være en fordel, hvis der blev op rettet et asylcenter i nærområderne.

Den østrigske minister er på inspirationstur i Danmark. Det er i den forbindelse, at han har afholdt et møde med Mattias Tesfaye (S). På sin tur skal han også besøge udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.

Østrig og Danmark har tidligere indgået forskellige samarbejder omkring migrationsudfordringer på europæisk plan.

De to lande arbejder blandt andet sammen om, at nedbringe mængden af flygtninge som rejser over Middelhavet og skabelsen af det førnævnte nye asylcenter udenfor Europas grænser.

Men det er ikke kun på udlændingeområdet at Danmark og Østrig har udtrykt et ønske om at arbejde sammen.

I marts måned rejste den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), og den østrigske forbundskansler, Sebastian Kurz, sammen til Israel med henblik på at undersøge mulighederne for en ny vaccinealliance.