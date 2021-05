Hvidvask af 140 millioner foregik fra lille lejlighed

Hun er fundet skyldig i forsøg på hvidvask af det store beløb, men er til gengæld frifundet for transaktioner for yderligere godt 25 millioner i et fjerde selskab.

Da Retten på Frederiksberg tidligere vurderede sagen fra Bagmandspolitiet, skete der domfældelse for 166 millioner kroner, og straffen blev fængsel i fire år. Hun ankede til landsretten.

I selskaberne Reko Business Aps., Air Lux Aps. og Helio Master Aps. var der stort set ingen reel drift. Millionerne blev bare skubbet rundt til andre selskaber. Og Camilla Christiansen måtte vide, at pengene formentlig stammer fra strafbare lovovertrædelser, mener landsretten.

Da Bagmandspolitiet installerede mikrofoner i lejligheden på Rosbækvej, var der masser af tavshed på optagelserne, er det tidligere kommet frem.

Enkelte gange var der dog samtaler på russisk om, hvor beløb skulle kanaliseres hen. Telefonen var stort set død. Ingen kunder var i røret.

De sorte penge flød fra Østeuropa og Rusland og blev ekspederet videre til selskaber i Europa, USA og Kina.

Den tidligere direktør med det hennafarvede hår fik håndjern på ryggen, da betjente fra Kriminalforsorgen førte hende ud af retslokalet.

Det skyldes, at landsretten har bestemt, at den 47-årige kvinde fortsat skal opholde sig i Vestre Fængsel som varetægtsfængslet.

Her har hun været frihedsberøvet i mere end to år i forbindelse med den aktuelle sag. Nu skyldes fængslingen, at hun er udvist af Danmark, og at hun skal være i cellen, indtil udsendelsen kan ske.

Den litauiske statsborger kom til Danmark med sine to sønner for godt 20 år siden. I en årrække har hun ikke opgivet nogen officiel indtægt til skattemyndighederne.

Med hensyn til et fjerde selskab, AD Scandinavia Aps, frifindes Camilla Christiansen. Her var der faktisk ifølge landsretten tegn på almindelige forretninger. Gulvtæpper og isoleringsmateriale blev indkøbt i samarbejde med en lettisk forretningsmand, der er beskæftiget med indretning af helikoptere.