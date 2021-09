Hvert tiende barn accepterer forældres fysiske straf

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Institut for Menneskerettigheder og Unicef Danmark.

Tallet har været støt stigende siden 2014, hvor kun tre procent af de adspurgte børn fandt det i orden. I 2017 var andelen fem procent.

Udviklingen er rystende og foruroligende, skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

- Denne undersøgelse er en tydelig og sørgelig påmindelse om, at alt for mange børn stadig ikke ved, at de har ret til at vokse op uden vold, og det bliver vi simpelthen nødt til at få ændret på.

- Børn skal vide, at de har ret til et liv uden vold. Hvis de ikke ved det, kan de jo ikke sige fra, passe på hinanden og bede om hjælp, hvis mor eller far slår, siger stedfortrædende generalsekretær Jane Tynell i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen er over tusind danske skolebørn fra sjette til tiende klasse adspurgt til deres viden om egne og andres rettigheder. Også Unicef betegner stigningen som bekymrende.

I undersøgelsen er børnene også spurgt til kendskab til menneskerettigheder, og her kan to ud af fem ikke komme i tanke om en eneste menneskerettighed.

Selv om lidt flere børn kender deres rettigheder nu, end da undersøgelsen blev lavet første gang i 2009, er forskellen begrænset.

Ifølge Unicef ved børn alt for lidt om deres egne rettigheder.

- Det er bekymrende, at der ikke er sket større fremskridt. Der er helt tydeligt behov for en ekstra indsats for at oplyse børn om egne og andres rettigheder, siger Karen Hækkerup, generalsekretær for Unicef Danmark, i en pressemeddelelse.