Hvert sjette barn under ti år har mentale helbredsproblemer

Hvert sjette barn under ti år i Danmark har mentale helbredsproblemer.

Det konkluderer en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, der er et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen. Det skriver Berlingske.

Ifølge rapporten har mindst 16 procent af af de 0-9-årige "betydelige mentale helbredsproblemer". Otte procent diagnosticeres med en psykisk sygdom, inden de fylder ti år, lyder det i rapporten,

De mentale problemer kan for eksempel være adhd og autisme. Også angst og depressionslignende symptomer er udbredte blandt børnene.

Bjørn Holstein siger til Berlingske, at "det er et meget alvorligt tal". Han er professor emeritus ved Vidensråd for Forebyggelse og formand for arbejdsgruppen bag rapporten

- Der er tale om børn, som har det skidt nok til at kunne få en diagnose, hvis de bliver undersøgt af en psykiater eller psykolog. Otte procent af børnene får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder ti år, hvilket siger noget om, hvor mange børn der går rundt med alvorlige psykiske problemer, siger Bjørn Holstein til avisen.

I rapporten bemærkes det, at der er tale om et "betydeligt folkesundhedsproblem, som kalder på handling".

Det kan blandt andet være en indsats for at sikre børnene et "sundhedsfremmende hjemme- og institutionsmiljø".

Børnenes problemer bliver opdaget for sent, lyder det i en pressemeddelelse fra Vidensråd for Forebyggelse.

- Der er derfor behov for, at vi langt mere systematisk udvikler, implementerer, monitorerer og evaluerer indsatserne, så vi bliver klogere på, hvad der virker over for hvilke børn, siger Bjørn Holstein.

Risikoen for, at et barn diagnosticeres med en psykisk sygdom er dobbelt så stor i familier, hvor forældrene har en kort uddannelse i modsætning til en lang videregående uddannelse.