Hvert ottende danske dødsfald skyldes hjertestop

Ifølge forskerne skyldes dødsfaldene, at genoplivning ikke har været muligt. Eller fordi personen er blevet fundet for sent.

I omkring halvdelen af tilfældene var den afdøde diagnosticeret med en hjertesygdom.

- Man har tidligere haft en formodning om, at pludselig hjertedød er hyppigt, men det er første gang nogensinde, at man kan estimere omfanget så præcist på nationalt plan.

- Studiet viser samtidig, at det kun er halvdelen af dem, der dør pludseligt, hvor man faktisk har haft kendskab til hjerteproblemer, siger Thomas Hadberg Lynge, der er læge og ph.d. ved Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet, til avisen.

Han er også en af forskerne bag studiet.

Mens der tidligere er udført mindre studier af pludselige dødsfald, så har det reelle omfang i befolkningen været ukendt, fordi studierne enten har været for små eller fejlbehæftet.

I det nye studiet har forskerne haft adgang til at undersøge samtlige 54.028 dødsfald, der fandt sted i Danmark i 2010. Forskerne har gennemgået informationer fra dødsattester, obduktionsrapporter og nationale sundhedsregistre.

Selv om data ligger ti år tilbage, så er det årlige antal af personer, der dør, stabilt. Derfor vurderer forskerne, at det også gør sig gældende i 2021.

Thomas Hadberg Lynge formoder dog, at andelen af pludselige dødsfald er faldende. Det skyldes, at man er blevet bedre til at udføre hjertestop-behandling uden for hospitalet, for eksempel med initiativer som hjerteløbere og hjertestartere.

Ifølge ledende professor i hjertesygdomme ved Aarhus Universitet Jens Cosedis Nielsen giver studiet et af de "hidtil mest præcist estimater på, hvor mange der egentlig dør pludseligt".

Han understreger dog over for Politiken, at der er tale om et estimat, og at dødsårsagen i de fleste tilfælde ikke kan slås fast.