Hvert fjerde barn i kriminævn har anden etnisk baggrund

En 14-årig dreng.

Det er den typiske ungdomsforbryder, der er blevet stillet for en dommer i Ungdomskriminalitetsnævnet.

I hvert fald ifølge data fra nævnet, som mandag er blevet offentliggjort i en delevaluering. Her viser statistikkerne, at 84 procent af de børn og unge mellem 10 og 17 år, der er blevet stillet for nævnet, er drenge.