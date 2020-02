Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kalder det et "et svigt af børnene", når de ikke kan få et stabilt hjem, skriver Jyllands-Posten. (Arkivfoto)

Hvert fjerde anbragte spædbarn flyttes fra sted til sted

Af de 315 spædbørn, som blev anbragt i 2012 og 2013, måtte hvert fjerde skifte anbringelsessted en eller flere gange, inden det nåede skolealderen.

Det viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for Jyllands-Posten, skriver avisen.

Mens næsten alle spædbørnene var anbragt i en plejefamilie som det første sted, måtte 82 af de 315 af de anbragte spædbørn - svarende til 26 procent - flytte anbringelsessted inden for fem år.

Tallene viser, at 19 af de anbragte spædbørn havde boet ved tre eller fire forskellige anbringelsessteder i løbet af de første fem år.

Det bekymrer ifølge Jyllands-Posten flere forskere, herunder Dion Sommer, som er professor i psykologi ved Aarhus Universitet.

- Barnet lærer, at det ikke giver mening at være tillidsfuldt og imødekommende over for nye voksne, fordi tanken hele tiden sidder i dem: "Hvornår er det slut her?".

- Så det er helt centralt, at der er kontinuitet i anbringelsen, siger han til Jyllands-Posten.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil i en kommende reform blandt andet sikre flere bortadoptioner, og at plejefamilier er "bedre rustede", skriver Jyllands-Posten.