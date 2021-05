Hver tredje vil bruge mundbind efter at kravet fjernes

Mange danske borgere vil fortsætte med at bruge mundbind i visse situationer, selv når de nuværende krav fjernes.

Det viser en Megafon-måling, som er foretaget for Politiken og TV2.

37 procent svarer, at de vil fortsætte med mundbind, når kravet er væk. 52 procent siger, at de ikke vil bruge mundbind nogen steder, mens 11 procent er i tvivl, skriver Politiken.

30 procent oplyser, at de vil bruge mundbind eller visir i offentlig transport, når kravet er fjernet, mens 22 procent vil bruge det i butikker. 21 procent svarer, at de vil fortsætte med at bruge det i sundhedsvæsenet.

I Megafon-målingen har 1005 danske borgere svaret på spørgsmålene.

Mens andelen, der fortsat vil bruge mundbind, for nogle kan være overraskende, mener formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen dog, at det reelt ikke vil være så mange, når kravet fjernes, siger hun til Politiken.

Når julen nærmer sig, vil langtfra hver tredje bruge mundbind, hvis det ikke er et krav eller en anbefaling, siger hun til avisen.

Professor Michael Bang Petersen, som hos Aarhus Universitet står i spidsen for Hope-projektet, der undersøger borgernes adfærd under pandemien, forudser det samme.

- Jeg ser tallene som et udtryk for en vis form for pessimisme eller realisme. Der er en grundlæggende følelse af, at vi ikke er på den anden side, heller ikke når den sidste i vaccinekalenderen har fået et stik, siger han til avisen.

Han er dog overrasket over, at så mange i øjeblikket forventer, at de vil holde fast i mundbindet.

Mundbind er blevet et moralsk projekt, siger han, og det kan forklare den store tilslutning til det. Når man bruger mundbind signalerer man, at man tager smittefaren alvorligt, fortæller han til avisen.

Sundhedsstyrelsens afdelingslæge Gideon Ertner skriver til Politiken, at styrelsen endnu ikke ved, hvordan rådet om brug af mundbind vil se ud i fremtiden.