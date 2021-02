Hver tredje tror vaccinen vil afskaffe restriktioner i år

Hver tredje dansker sætter sin lid til, at vaccinen mod coronavirus vil gøre det muligt at løfte alle restriktionerne i løbet af 2021.

Det viser en undersøgelse foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Faktisk har hele 37,8 procent af de adspurgte sagt, at de tror, at det danske vaccinationsprogram vil betyde, at man i Danmark vil kunne løfte alle restriktioner inden udgangen af året.