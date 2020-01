Hver tredje kvinde i sundhedssektor udsat for vold eller trusler

Hver tredje kvinde og hver fjerde mand ansat i den danske sundhedssektor har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold på arbejdet inden for det seneste år.

Det viser en ny rapport lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Det drejer sig om 33 procent af de adspurgte kvindelige ansatte og 24 procent af de adspurgte mandlige ansatte.

Det skriver Information.

På hele arbejdsmarkedet er gennemsnitligt syv procent af kvinder og 14 procent af mænd blevet udsat for vold eller trusler.

Dermed er sundhedssektoren markant overrepræsenteret i statistikken.

Forskellen på kønnene skyldes formentlig, hvilke jobfunktioner flest mænd og kvinder har.

Det fortæller Lars Højsgaard Andersen, hovedforfatter bag undersøgelsen og seniorforsker ved Rockwool Fonden.

- Hvis vi kigger inden for sundhedssektoren specifikt, er udsatheden for kvinder højere end for mænd. Det kan have noget at gøre med, at der inden for sundhedssektoren er kønsforskelle i, hvilke job man har.

- Så udsatheden for sygeplejersker og sosu-assistenter er højere end hos for eksempel læger. Og det er primært kvindefag inden for sundhedssektoren, siger han til Ritzau.

Dansk Sygeplejeråd mener, problemet kan mindskes ved at ansætte flere sygeplejersker.

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kan en del af problemet forklares med mangel på ansatte.

- Derfor falder de penge, vi satte af til psykiatrien på finansloven, virkelig på et tørt sted, siger ministeren til Information.

- Der er også noget mere grundlæggende i vores samfund. Vi skal have en diskussion om, hvordan vi behandler de mennesker, der arbejder for vores sundhed.