Hver tredje kommune deltager i opsporing af coronasmittede

Det er to uger siden, at regeringen og Kommunernes Landsforening indgik en aftale om, at kommunerne frivilligt kan melde sig til opsporingsindsatsen.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hver tredje af landets kommuner deltager aktivt i indsatsen med at kontakte coronasmittede og opspore deres nære kontakter.

Det sker, ved at Styrelsen for Patientsikkerhed, der har det overordnede ansvar for smitteopsporing, deler oplysninger om smittede borgere med de pågældende kommuner.

- Det gør en afgørende forskel, når der er et lokalt kendskab - særligt i forhold til de udsatte borgere, som det af forskellige årsager kan være svært at få telefonisk kontakt til, siger direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Samarbejdet betyder, at kommunerne eksempelvis kan opsøge coronasmittede, som det ikke er lykkedes styrelsens folk at få fat på.

De kommunalt ansatte kan også være behjælpelige med at finde isolationsfaciliteter, hvis smittede ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme.

En af de kommuner, der for få dage siden er blevet en del af smitteopsporingen, er Randers Kommune.

Her er sygeplejerske Maja Andersen en del af et team på fire-fem medarbejdere, der ringer til coronasmittede.

- Vi har to opgaver. Den ene er at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med at få fat på smittede borgere, som styrelsen ikke har kunnet træffe.

- I yderste konsekvens kan vi gå ud og banke på døren hos folk og give råd og vejledning om, hvordan de skal forholde sig, siger hun.

Den anden opgave er ifølge sygeplejersken at ringe til smittede og tilbyde hjælp til selvisolation.

Men der kan også være nogle lavpraktiske udfordringer, som kommunen kan hjælpe med.

- Hvis nu borgeren har svært ved at få købt ind eller få luftet sin hund, kan vi også være behjælpelige med at arrangere det, siger Maja Andersen.

I Styrelsen for Patientsikkerhed er man glad for samarbejdet med kommunerne.

- Vi håber, at endnu flere kommuner vil deltage i det lokale arbejde med smitteopsporing, siger Anette Lykke Petri.

Styrelsen for Patientsikkerhed var i december udfordret af høje smittetal og fik ikke kontakt til hver syvende smittede.

I januar var tallet nedbragt til to procent, som man ikke kom i kontakt med.