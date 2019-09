Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker at identificere, hvad der i de seneste 30 til 40 års politik på blandt andet uddannelsesområdet har gjort, at de unge oplever et pres fra samfundet og sig selv. (Arkivfoto)

Hver tredje i gymnasiet overvejer at gå ud

Men samtidig svarer 31 procent af eleverne, at de i skoleåret seriøst har overvejet at droppe ud. Det skriver Jyllands-Posten.

Langt de fleste gymnasieelever er overvejende glade for at gå i skole. Det viser den første store nationale trivselsundersøgelse med deltagelse af godt 83.000 elever i 1.g og 2.g.

