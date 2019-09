Hver tredje gymnasieelev har gjort skade på sig selv

Hver tredje danske gymnasieelev har på et tidspunkt gjort skade på sig selv.

Det viser de indledende resultater fra en undersøgelse, som Bo Møhl, professor ved Aalborg Universitet og forsker i selvskade, står bag.

Det skriver Berlingske.

Undersøgelsen viser, at 34 procent af gymnasieeleverne på et tidspunkt i deres liv har udøvet selvskade. Det er en stigning på 58 procent i forhold til en lignende undersøgelse i 2009, hvor antallet lå på 21 procent.

Ifølge Bo Møhl kan den store stigning over de seneste ti år blandt andet hænge sammen udviklingen på de sociale medier i den samme periode.

- Mobningen og identitetsdannelsen via de sociale medier er blevet en helt anden, siger han til Ritzau.

En anden faktor kan ifølge Bo Møhl være, at eleverne er blevet mere stressede, og at det kan have medvirket til en større mistrivsel.

- Hele den her kvantificering af indsatsen blandt elever spiller en stor rolle. Det handler ikke om at lære, men om hele tiden at skulle præstere.

- Det tror jeg, er noget af det mest vigtige at pege på, siger Bo Møhl.

1709 gymnasieelever fordelt på alle landets regioner har besvaret et spørgeskema om selvskade i forbindelse med den seneste undersøgelse, skriver Berlingske.

Eleverne er blevet spurgt, om de har skadet sig selv med vilje uden at have til hensigt at tage deres eget liv.

De endelige tal fra undersøgelsen foreligger ikke endnu, men ifølge Bo Møhl tyder det indtil videre på, at cirka halvdelen af besvarelserne handler om at skære i sig selv.

Undersøgelsen viser også, at lidt over halvdelen af dem, der har skadet sig selv, er piger, mens lidt under halvdelen er drenge.

Bo Møhl fortæller til Berlingske, at antallet af selvskadende unge vil være endnu højere, hvis unge på for eksempel produktionsskoler også undersøges.

Det skyldes, at der ifølge ham er lavet enkelte undersøgelser, der viser, at frekvensen af selvskade er højere på produktionsskoler end på gymnasierne.

Berlingske har set nærmere på, om også yngre personer gør skade på sig selv.

Her viser tal fra Børnetelefonen, at rådgivningen i det første halve år af 2019 har haft to samtaler om selvskade blandt børn i alderen seks til ni år, 180 samtaler blandt børn på 10 til 12 år, og 625 blandt børn i alderen 13 til 15 år.