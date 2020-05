Hver tredje far tager ikke den barselsorlov han har lyst til

Blandt årsagerne til at forældreorloven ikke bliver så lang som ønsket, nævner flere fædre hensyn til økonomien og et ønske fra moren om en lang barsel.

Hver tredje far tager ikke den forældreorlov, som han egentlig har lyst til.

Undersøgelsen får Ledernes Hovedorganisation til at konkludere, at lovbestemt, øremærket barsel til mænd er vejen frem.

Det er allerede indført i lande som eksempelvis Norge og Sverige.

- At hver tredje far i dag ikke holder forældreorlov i det omfang, han gerne vil, er rigtig ærgerligt. Det vidner om, at vi stadig ikke er i mål, siger Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation, til Berlingske.

- Derfor bør politikerne gribe ind og reservere forældreorlov til fædre, tilføjer hun.

Berlingske skriver, at danske fædre i dag holder cirka ti procent af forældreparrets samlede forældreorlov.