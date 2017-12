Hver tredje af de ældste folkeskoleelever keder sig i timen

En ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), viser, at hver tredje folkeskoleelev i 7. - 9.-klasse keder sig i undervisningen.

I efteråret 2016 slog lektor Hans Henrik Knoop, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, alarm over kedsomhed blandt elever. Men et år efter advarslen er det ikke blevet bedre.

I 2016 oplevede 32,1 procent af eleverne i 7. - 9.-klasse "tit" eller "meget tit", at undervisningen var kedelig. I 2017 er tallet steget til 33,4 procent.

Det er en lille stigning, men ifølge Hans Henrik Knoop er det et vink om, at kedsomhed blandt skoleelever er en stor udfordring, for kedsomhed gennem længere tid kan være sundhedsskadeligt og give stress, og jo mere man keder sig, jo mindre lærer man.

- Kedsomhed er en følelse, der fortæller os, at vi spilder tid og kunne udrette mere. Kortvarig kedsomhed kan være sundt og kilde til kreativitet. Men når elever ofte eller meget ofte keder sig, er det ikke godt, siger han.

Elever, som Jyllands-Posten har talt med, peger på, at skoledagene er for ensformige med de samme typer af opgaver det meste af tiden. Der foregår for lidt kreativt, og skolen agerer for lidt med samfundet.

Det er formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen enig i.

- Skoledagene er for ens. Eleverne sidder på deres bagdel i en alt for stor del af tiden i skolen, siger han.

Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, mener ikke, at det er godt nok, at flere elever keder sig i skolen.

- Vi sagde sidste år, at der skulle gøres noget ved problemet, og vi forsøgte at få mere fokus på praktisk undervisning og få eleverne aktiveret, men vi må erkende, at det ikke er lykkedes, siger hun til Jyllands-Posten.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skelner mellem, hvad hun kalder for "god" og "dårlig" kedsomhed.

- Den dårlige kedsomhed, hvor børn ikke bliver mødt på deres udviklingstrin, kan vi og bør vi gøre noget ved. Den gode kedsomhed, hvor man lærer kommatering eller tysk grammatik, skal vi holde fast i. Al undervisning skal ikke laves til et cirkus, mener hun.